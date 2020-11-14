Утром на Думской угнали каршеринговое авто

В центре Петербурга ранним утром в пятницу, 13 ноября, угнали каршеринговый автомобиль.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию позвонил 28-летний мужчина и сообщили о том, что неизвестный угнал у дома Думской улице арендованный автомобиль Toyota Corolla.

Сотрудники ДПС вскоре остановили угнанную машину у дома 47 по Невскому проспекту. За рулем находился радиомеханик.

В итоге возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга подкупил водителя эвакуатора и угнал иномарку. Петербуржец предстанет перед судом за кражу автомобиля Mazda MPV с помощью эвакуатора.