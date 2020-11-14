От коронавируса в Петербурге умерли еще 64 человека

Пандемия продолжает набирать обороты: в городе вводят новые ограничения.

В Петербурге подтвердили новые смертельные случаи из-за новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с угрозой распространения коронавируса в России, по последним данным, в Петербурге было зафиксировано 4510 летальных исходов. Это означает, что за сутки печальную статистику пополнили еще 64 человека.

Отметим, что за время пандемии коронавирус подтвердили более чем у 79,7 тысяч петербуржцев. При этом более 47,7 тысяч человек уже выздоровели.

В России заболело более 1,9 миллиона человек и более 32,8 тысяч скончались.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России впервые за сутки выявили более 22 тысяч случаев коронавируса. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 626 человек.