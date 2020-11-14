У центра им. Альбрехта благоустроили сквер: там создали безбарьерную среду

У центра им. Альбрехта благоустроили сквер: там создали безбарьерную среду
В сквере будет комфортно всем. Фото: pixabay.com

На территории появились тренировочные и игровые зоны для людей всех возрастов.

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 ноября, стало известно об открытии сквера у центра реабилитации имени Альбрехта. Его благоустроили, чтобы среда стала безбарьерной. Теперь в сквере могут проводить время люди разных возрастов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что у центра появились тренировочные и игровые зоны, деревья, обустроенные пешеходные маршруты. Там смогут чувствовать себя комфортно в том числе маломобильные люди.

Территорию благоустроили в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». К 2021 году завершится второй этап работ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге благоустроили около 200 дворов. Для выполнения плана осталось привести в порядок несколько внутриквартальных территорий.

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