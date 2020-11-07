В Петербурге благоустроили около 200 дворов

Для выполнения плана осталось привести в порядок несколько внутриквартальных территорий.

В Санкт-Петербурге в 2020 году запланировали благоустроить более 200 дворов. На данный момент готовы 91% от запланированного числа объектов. Об этом сообщили в администрации города.

Больше всего внутриквартальных территорий привели в порядок в Петродворцовом районе. Также благоустроили дворы в Выборгском, Колпинском, Московского и других районах. Там установили детское игровое и спортивное оборудование, посадили деревья и кустарники, отремонтировали газоны, асфальтовое покрытие и многое другое.

На эти цели из бюджета выделили около 1 миллиарда рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подвели итоги традиционного месячника по благоустройству. Дорожные предприятия за это время выполнили уборку почти 59,5 млн кв. метров улично-дорожной сети, в том числе 43,5 млн кв. метра проезжей части и порядка 16 млн кв. метров тротуаров.