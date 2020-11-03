В Петербурге подвели итоги традиционного месячника по благоустройству

Во вторник, 3 ноября, в Северной столице подвели итоги месячника по благоустройству в городе. Традиционно с 1 по 31 октября специалисты дорожных служб, управляющих организаций и городские садовники готовили город к зиме.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, дорожные предприятия за это время выполнили уборку почти 59,5 млн кв. метров улично-дорожной сети, в том числе 43,5 млн кв. метра проезжей части и порядка 16 млн кв. метров тротуаров.

Администрации районов и органы местного самоуправления привели в порядок более 110 млн кв. метров территорий и вывезли свыше 126 тыс. куб. метров мусора и листвы. За счет средств местных и районных администраций, а также организаций и предприятий города посажено 3 242 дерева и более 37,8 тыс. кустарников.

Кроме того, районными администрациями за месяц ликвидирована 41 несанкционированная свалка.

«В октябре — дворники, садовники, работники дорожных предприятий убирали город от листопада, восстанавливали и ремонтировали дорожки и детские площадки в садах, парках, во дворах, отмывали улично-дорожную сеть, внутриквартальные территории и убирали несанкционированные свалки», – заявил Николай Бондаренко.

Напомним, что проголосовать за качество уборки своего района может каждый петербуржец в социальной сети «ВКонтакте». Голосование продлится до 13 ноября включительно, после чего будет названа тройка районов-лидеров городского месячника по благоустройству.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за осенний месячник вывезли 126 тыс. «кубов» мусора.