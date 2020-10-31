В Петербурге за осенний месячник вывезли 126 тысяч «кубов» мусора

В Петербурге за осенний месячник вывезли 126 тысяч &#171;кубов&#187; мусора
Петербуржцам предлагают оценить качество уборки. Фото: pixabay.com

Удалось ликвидировать более 40 незаконных свалок.

В Санкт-Петербурге подходит к концу осенний месячник и уже подведены его предварительные итоги. За это время с улиц города вывезли более 126 тысяч кубометров мусора и листвы, о чем сообщает Смольный.

Известно, что специалисты ликвидировали 41 незаконную свалку. Помимо уборки мусора, было произведено озеленение города. В октябре муниципальные образования и районные администрации высадили более 2,8 тысяч деревьев и почти 37 тысяч кустарников.

Также власти занимались ремонтом детского и спортивного оборудование и покраской скамеек и контейнерных площадок. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал оценить качество уборки на официальном сайте Администрации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пройдет месячник проверок качества уборки дорог и зеленых насаждений.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мусор осенний месячник свалки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Поклонники не узнали Боярского без шляпы и темных очков
Скарлетт Йоханссон вышла замуж за сценариста
На Новочеркасском злоумышленник потребовал у пенсионеров 42 тыс. за ремонт ...
Дрозденко остался доволен благоустройством в парках Всеволожска
Макгрегор возвращается в легкий дивизион UFC
Петербуржцам предлагают написать Большой этнографический диктант дистанционно
В Петербурге за осенний месячник вывезли 126 тысяч «кубов» мусора
У «Жемчужной Плазы» прохожие помогали сбитому пешеходу