Набережную Охты благоустроили для прогулок

Губернатор уже оценил результаты проделанные работы.

Работы по благоустройству завершены на набережной Охты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. На место уже выезжал губернатор города Александр Беглов, которому понравился результат проделанной работы. Он отметил, что набережная является любимым местом для прогулок местных жителей. Теперь гражден смогут не только гулять, но также заниматься спортом. Маленькие горожане получили еще одну детскую площадку.

«Теперь это полноценное общественное пространство, комфортная и благоустроенная территория. Здесь воплощен принцип безбарьерной среды»,

— добавил политик.

Ожидается, что на этом власти не остановятся. К 2024 году хотят благоустроить всю территорию набережной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у центра им. Альбрехта благоустроили сквер: там создали безбарьерную среду.