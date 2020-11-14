Ориентиры развития провинции Цзянсу, сделанные Си Цзиньпином

После участия в торжествах по случаю 30-летия района Пудун в Шанхае председатель КНР Си Цзиньпин направился в инспекционную поездку в провинцию Цзянсу. Это его 13-ая инспекция по стране за этот год и первая после 5-го пленума ЦК КПК 19-го созыва.

12 ноября во второй половине дня Си Цзиньпин прибыл в город Наньтун, посетил район Ушань, где ознакомился с тем, как продвигается работа по комплексному упорядочению берега реки Янцзы и запрету на рыбную ловлю в ее акватории.

За последнее время здесь были демонтированы 53 незаконно возведенных причала, закрыты два химических парка и 396 химических предприятий.

«В прошлом загрязненные места превратились в озелененные парковые зоны»,

— отметил Си Цзиньпин, добавив, что счастливая жизнь достигается благодаря усердному труду. Он также подчеркнул, что район дельты Янцзы – это ведущее звено для развития экономического пояса водной артерии.

Во второй половине дня 13-го ноября Си Цзиньпин прибыл в Янчжоу. В культурно-экологическом парке Саньвань он ознакомился с благоустройством окружающей среды на берегах Великого канала, защитой и охраной его культурного наследия.

В феврале прошлого года в Китае был обнародован «План использования и защиты культурного наследия Великого канала». В июле прошлого года под руководством Си Цзиньпина прошло совещание Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ, по итогам которого был принят проект по созданию культурных парков Великой китайской стены, Великого канала и Великого похода. В соответствии с этим документом, культурный парк Великого канала протянется на 8 городов и провинций. Основное строительство будет завершено к 2023-му году, а основную инфраструктуру на участке в Цзянсу планируют завершить уже к концу 2021-го.

Второй остановкой председателя КНР Си Цзиньпина в Янчжоу стал гидроузел Цзянду. Он ознакомился, как идет планирование и строительство восточной линии проекта по переброске воды с юга на север Китая, а также об эксплуатации гидроузла.

В предложениях на следующую пятилетку, принятых на 5-ом пленуме ЦК КПК 19-го созыва, говорится о необходимости усовершенствования управления и защиты экологии канала Юньхэ, а также других важных рек, озер и водно-болотных угодий и о важности строительства культурных парков в районе Великой китайской стены, Великого канала, мест Великого похода и реки Хуанхэ, развития экономического пояса реки Янцзы. В ходе поездки Си Цзиньпин обратил внимание на экологическую составляющую трансформации модели экономического развития.