Путин наградил орденами Мужества экипаж сбитого в Армении Ми-24

Все люди, находившиеся в вертолете, погибли.
Президент России Владимир Путин наградил всех членов экипажа вертолета Ми-24, который сбили в Армении. Об этом сообщает РИА Новости.
«Президент России Владимир Путин своим указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Грязина Владислава Сергеевича, майора Ищука Юрия Викторовича (посмертно), старшего лейтенанта Федину Романа Васильевича (посмертно)»,
— отметили в Кремле.
Напоминаем, что ответственность за сбитый вертолет несет Азербайджан – военные решили, что вертолет принадлежит Армении. Все случилось во время активных столкновений на границе в темное время суток и на небольшой высоте. В МИД Армении отметили, что готовы выплатить компенсацию России и родным и близким погибших.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Азербайджан признался, что случайно сбил российский вертолет.