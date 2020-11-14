Путин наградил орденами Мужества экипаж сбитого в Армении Ми-24

Путин наградил орденами Мужества экипаж сбитого в Армении Ми-24
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Россия 24

Все люди, находившиеся в вертолете, погибли.

Президент России Владимир Путин наградил всех членов экипажа вертолета Ми-24, который сбили в Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент России Владимир Путин своим указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Грязина Владислава Сергеевича, майора Ищука Юрия Викторовича (посмертно), старшего лейтенанта Федину Романа Васильевича (посмертно)»,

— отметили в Кремле.

Напоминаем, что ответственность за сбитый вертолет несет Азербайджан – военные решили, что вертолет принадлежит Армении. Все случилось во время активных столкновений на границе в темное время суток и на небольшой высоте. В МИД Армении отметили, что готовы выплатить компенсацию России и родным и близким погибших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Азербайджан признался, что случайно сбил российский вертолет.

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