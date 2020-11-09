Азербайджан признался, что случайно сбил российский вертолет

Азербайджан признался, что случайно сбил российский вертолет
Ми-24. Фото: Минобороны РФ

Власти принесли свои извинения родным и близким погибшим членам экипажа.

Власти Азербайджана рассказали, что случайно сбили российский вертолет Ми-24 во время активных столкновений в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили РИА Новости.

В МИД страны добавили, что вертолет пролетал недалеко от армяно-азербайджанской границы в темное время суток, поэтому было не совсем понятно, чей он. Ведомство отмечает, что до этого не наблюдали российские самолеты в регионе. Дежурный боевой расчет по этой причине открыл огонь на поражение.

Власти принесли свои извинения родным и близким погибших членов экипажа. Они готовы возместить ущерб и загладить свою вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алиев заявил о взятии ключевого города Карабаха, но Армения все отрицает. Речь идет о городе Шуша.

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