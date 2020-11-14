Трамп требует остановить пересчет голосов в Джорджии до начала сверки подписей

Американский лидер Дональд Трамп просит остановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия. Действующий президент требует, чтобы избирательные комиссии сравнили подписи, которые были отправлены по почте в бюллетенях с теми, которые голосовавшие оставляли при регистрации.

Об этом президент США заявил в своем официальном Twitter-аккаунте. Уточняется, что Дональд Трамп призывает избирательные комиссии вести бдительность, так как радикальные демократы могут украсть победу на выборах.

«Ручной пересчет голосов, который идет в Джорджии – это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Нужно прекратить этот подсчет до тех пор, пока они не позволят сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу) на выборах», – заявил Дональд Трамп.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дональд Трамп впервые усомнился в своей победе на выборах в президенты США.