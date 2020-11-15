Друг Джигарханяна раскрыл подробности последних дней жизни актера

Артур Согоманян, друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна, скончавшегося 14 ноября, рассказал, что актер оказался в больнице еще в середине октября.
По словам близкого знакомого народного любимца, у Джигарханяна обострились проблемы с почками, но и в целом состояние сопровождалось «букетом заболеваний», доставлявших 85-летнему актеру мучения. «Живого органа у него не было», — заявил Согоманян в интервью «Московскому комсомольцу».
Друг Джигарханяна также считает, что актер предчувствовал скорый уход в мир иной. Он неоднократно говорил медсестре, как хотел бы пожить еще, а от главврача клиники требовал честно ответить, сколько ему осталось. Напомним, что в шесть утра 14 ноября у Джигарханяна на 86-м году жизни остановилось сердце.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прощание с народным артистом СССР состоится 17 ноября. По предварительной информации, отдать дань памяти актера смогут не только его близкие, но также поклонники и ученики в стенах его театра.