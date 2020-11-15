Друг Джигарханяна раскрыл подробности последних дней жизни актера

Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как "Тегеран-43", "Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других. Фото: Театр Армена Джигарханяна

Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как "Тегеран-43", "Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других. Фото: Театр Армена Джигарханяна

Артур Согоманян, друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна, скончавшегося 14 ноября, рассказал, что актер оказался в больнице еще в середине октября.

По словам близкого знакомого народного любимца, у Джигарханяна обострились проблемы с почками, но и в целом состояние сопровождалось «букетом заболеваний», доставлявших 85-летнему актеру мучения. «Живого органа у него не было», — заявил Согоманян в интервью «Московскому комсомольцу».

Друг Джигарханяна также считает, что актер предчувствовал скорый уход в мир иной. Он неоднократно говорил медсестре, как хотел бы пожить еще, а от главврача клиники требовал честно ответить, сколько ему осталось. Напомним, что в шесть утра 14 ноября у Джигарханяна на 86-м году жизни остановилось сердце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прощание с народным артистом СССР состоится 17 ноября. По предварительной информации, отдать дань памяти актера смогут не только его близкие, но также поклонники и ученики в стенах его театра.