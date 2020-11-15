В Гидрометцентре рассказали, когда стоит ждать снега в центральной части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что традиционно снежный покров устанавливается в европейской части России в конце ноября.

По словам специалиста, в ближайшую неделю жителям южных и западных регионов страны можно не беспокоиться о снеге. Эта часть России находится под властью антициклона, который, хотя и провоцирует понижение температуры до минус 10 градусов ночью, все же не позволит сформироваться погодным условиям, соответствующим снегопаду.

«Воздух сухой, движения нисходящие, облаков нет, фронтальных разделов не прогнозируется. Что тут сделаешь?», — заявил Вильфанд в разговоре с РИА Новости. Синоптик также напомнил, что на севере центральной части России, в Республике Коми, Архангельской области, уже лежит снег.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье в Петербург придет ощутимое похолодание.