В Петербурге похолодает. В ночь на воскресенье температура опустится до –2 градусов

В Петербурге похолодает. В ночь на воскресенье температура опустится до –2 градусов
Ожидается похолодание. Фото: pixabay.com

В ночь на воскресенье в Петербурге ожидается похолодание. Температура в ночное время суток опустится ниже нуля.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 15 ноября в городе ожидается облачная погода. Обойдется без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, южный ночью будет разгоняться до 2-6 метров в секунду, днем его порывы будут достигать 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться между нулем и –2 градусами, днем температура воздуха прогреется до +2 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 13 ноября, погода ожидается облачная с прояснениями. В некоторых районах покапают небольшие дожди, но возможен и мокрый снег. Ночью регион окутает туман, который продержится до утра

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
погода похолодание прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Анастасия Заворотнюк может прийти на программу к Малахову
Лукашенко оценил заявление Зеленского, который не хочет называть его президентом
В Петербурге похолодает. В ночь на воскресенье температура опустится до –2 ...
Петербуржцев напугал пьяный мужчина с предметом, похожим на гранату
Болельщики собирают подписи, чтобы вернуть Дзюбу в сборную
Итоговое сочинение в российских школах могут перенести из-за коронавируса
В Петербурге на спортивном аттракционе упал ребенок: прокуратура начала проверку
В Ленобласти после погони задержали подростка, нарушавшего ПДД