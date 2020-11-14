В Петербурге похолодает. В ночь на воскресенье температура опустится до –2 градусов

В ночь на воскресенье в Петербурге ожидается похолодание. Температура в ночное время суток опустится ниже нуля.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 15 ноября в городе ожидается облачная погода. Обойдется без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, южный ночью будет разгоняться до 2-6 метров в секунду, днем его порывы будут достигать 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться между нулем и –2 градусами, днем температура воздуха прогреется до +2 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 13 ноября, погода ожидается облачная с прояснениями. В некоторых районах покапают небольшие дожди, но возможен и мокрый снег. Ночью регион окутает туман, который продержится до утра