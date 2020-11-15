Россиянку с поражением легких госпитализировали благодаря жалобам в соцсетях

Медсестра чувствует себя сейчас намного лучше. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Медсестра чувствует себя сейчас намного лучше. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Женщина проработала медсестрой 35 лет и заболела коронавирусом.

В Омске выписали из больницы медсестру с 90-процентным поражением легких. Ее родственники устали бороться за жизнь женщины в одиночку и обратились за помощью к пользователям соцсетей. Огласка помогла и пациентку повторно госпитализировали. Об этом пишет РИА Новости.

Состояние заболевшей медсестры оценивается как стабильное, ей становится лучше. В Минздраве заверили, что ее выписали в первый раз по собственному желанию – это указано в истории болезни.

Родственники уверяют, что выписали женщину против ее воли, якобы чтобы не портить статистику.

«То, что человек через три часа умрет после выписки — это уже к медучреждению не относится?»

— возмутилась дочь медсестры.

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