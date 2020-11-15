Россиянку с поражением легких госпитализировали благодаря жалобам в соцсетях

Женщина проработала медсестрой 35 лет и заболела коронавирусом.
В Омске выписали из больницы медсестру с 90-процентным поражением легких. Ее родственники устали бороться за жизнь женщины в одиночку и обратились за помощью к пользователям соцсетей. Огласка помогла и пациентку повторно госпитализировали. Об этом пишет РИА Новости.
Состояние заболевшей медсестры оценивается как стабильное, ей становится лучше. В Минздраве заверили, что ее выписали в первый раз по собственному желанию – это указано в истории болезни.
Родственники уверяют, что выписали женщину против ее воли, якобы чтобы не портить статистику.
«То, что человек через три часа умрет после выписки — это уже к медучреждению не относится?»
— возмутилась дочь медсестры.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский врач-эндокринолог рассказал, что COVID-19 может вызывать сахарный диабет.