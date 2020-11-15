Лев Лещенко раскритиковал употребление мата на концертах

Он понимает, что люди бранятся в обычной жизни, но не приветствует, когда это делают на публике.

Певец Лев Лещенко рассказал, как относится к мату со сцены. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что все понимает: люди употребляют брань в обычной жизни. При этом артист убежден, что во время публичных выступлений мат недопустим.

«Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс, я считаю»,

— сказал он.

Лещенко считает, что мат помогает эпатировать публику, но звезды должны понимать – на их выступления иногда приходят не только взрослые, но и дети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малахов прокомментировал слова Лещенко о принуждении нарушить карантин. Телеведущий заверил, что готов стать «мальчиком для битья», так как уважает артиста.