В Выборгском районе Ленобласти восемь спасателей тушили пожар в квартире

В Выборгском районе Ленобласти восемь спасателей тушили пожар в квартире
Пожарные потушили огонь. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул в одной из квартир.

Возгорание случилось в понедельник, 16 ноября, в жилом доме в поселке Приветнинское. К месту происшествия оперативно прибыли восемь сотрудников пожарно-спасательной части на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило 31 квадратный метр жилплощади. Пожарные ликвидировали огонь спустя час с момента обращения.

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «неадекватный водитель» устроил ночной пожар в Рыбацком. Спасатели тушили два легковых автомобиля.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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