Сотрудница МО «Лиговка-Ямская» записала песню про своего начальника

Петербурженка Наталья Калинина, работающая в муниципальном образовании «Лиговка-Ямская» сочинила и записала музыкальную композицию, посвященную её начальнику, руководителю МО Вадиму Войтановскому.

Девушка смонтировала видео, в котором на фоне её исполнения появляются фотографии Войтановского в рабочей и дружеской обстановке. Запись опубликовал в субботу, 14 ноября, глава аппарата муниципального совета МО Виктор Перов на своей станице в социальной сети «Вконтакте».

Перов считает, что песня получилась замечательная и назвал Калинину талантливым автором и исполнителем. В комментариях на похвалу отреагировала сама Наталья, отметив, что композиция многим нравится. Она рассказала, что написала песню за 10 минут в самолете. Кроме того, композицию представили в группе Вадима Войтановского в соцсети.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Любовь Успенская оценила исполнение своей популярной песни «Пропадаю я» Ольгой Бузовой.