Любовь Успенская оценила свою песню «Пропадаю я» в исполнении Ольги Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова приняла участие в программе «Пой без правил», где в качестве одного из заданий ей досталось исполнение различных скороговорок на музыку к песне Любови Успенской «Пропадаю я».

Отметим, что Ольга искренне старалась достойно справиться с заданием, однако у нее не всегда получалось. Выступление звезды шоу-бизнеса оценила сама исполнительница песни «Пропадаю я». Известно, что Бузова и Успенская давно дружат и тепло относятся друг к другу. Любовь Залмановна не стало открыто критиковать музыкальные способности Ольги: «Такой интерпретации еще не было!», — иронично заметила певица, — «Посмеялась от души!».

При этом поклонники не оценили выступления Бузовой: многие комментаторы сочли, что ей и вовсе не стоит заниматься музыкой из-за отсутствия слуха. Напомним, что к творчеству звезды «Дома-2» с самого начала её карьеры относятся неоднозначно, что не останавливает трудолюбивую Ольгу от покорения новых вершин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова рассказала о своем досадном падении во время выступления на шоу «Ледниковый период».