Ольга Бузова упала с поддержки во время выступления на «Ледниковом периоде»

Ольга Бузова упала с поддержки во время выступления на &#171;Ледниковом периоде&#187;
Фото: Instagram @buzova86

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова стала участницей шоу «Ледниковый период» на «Первом канале», где звезды, работая в паре с профессиональными фигуристами, готовят интересные и сложные номера, чтобы удивить жюри и порадовать зрителей.

Ольга Бузова известна своей целеустремленностью: по началу вставать на конки для нее было непросто, однако она с каждой тренировкой улучшает свои навыки, чем заслужила уважение судей и любовь поклонников. Между тем, как и в любом спорте, не обходится без опасных инцидентов.

Во время выступления на шоу Ольга упала прямо с поддержки — о досадном случае телеведущая рассказала в Instagram сама, еще до выхода программы в эфир. Между тем, неприятность не сломила боевого духа певицы — она по-прежнему намерена стремиться к заветной высшей оценке жюри.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что партнер Ольги по «Ледниковому периоду», фигурист Дмитрий Соловьев развенчал слухи о романе со звездой.

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