Фигурист Соловьев прокомментировал слухи о романе с Бузовой

Он заверил, что между ними нет любви – это лишь образ.

Фигурист Дмитрий Соловьев рассказал, каково ему работать в одной паре с певицей Ольгой Бузовой. Он заявил, что его мало интересуют сплетни, потому что он сосредоточен на результате. Соловьев заверил, что у него нет чувств к артистке и они специально создают образ влюбленных на льду.

«Это образ отношений между мужчиной и женщиной. И очень важно сделать именно эту «химию» на льду»,

— пояснил Дмитрий Соловьев в интервью ФАН.

Напоминаем, что поклонники замечают, что у Бузовой все не так уж гладко в личной жизни. Певица, которая была счастлива в отношениях с Давидом Манукяном, явно столкнулась со сложностями. Некоторые решили, что звезда влюбилась в фигуриста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Харламов резко ответил Бузовой на советы о жизни после развода.