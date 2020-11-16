На территории петербургского Адмиралтейства в воскресенье произошло задымление

На территории петербургского Адмиралтейства в воскресенье произошло задымление
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 15 ноября, в хозяйственном помещении на территории комплекса зданий Адмиралтейства в Северной столице произошло задымление.

Площадь задымления составила 5 квадратных метров, ликвидировать чрезвычайное происшествие удалось после проливки, передает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. По предварительной информации, в результате происшествия обошлось без жертв.

Причины инцидента устанавливаются, отмечают служба информационного обеспечения военно-морского флота. Исторические постройки, к счастью, остались в целости и сохранности — помещение, где произошло задымление, было обособлено от объектов культурного наследия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире в поселке Приветнинское в Выборгском районе Ленобласти минувшей ночью разгорелся пожар. На борьбу с возгоранием отправили восемь спасателей.

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