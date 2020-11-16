В Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге представят первые подгузники XIX века

В Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге представят первые подгузники XIX века
Бюст ученого Николая Ивановича Пирогова. Фото: пресс-служба ЗВО

В среду, 18 ноября, в Военно-медицинском музее Минобороны РФ в 12 часов состоится открытие выставки «Научная школа Николая Ивановича Пирогова».

Экспозиция включает в себя малоизвестные документы из персонального фонда великого ученого: рукописи и письма, записи лекций и записки учеников, предметы из акушерской клиники, офтальмологические и другие медицинские инструменты позапрошлого века, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Напомним, что Николай Пирогов был одним из выдающихся российских медиков. Хирург, педагог, общественный деятель, — он стал создателем топографической анатомии и одним из основоположников военно-полевой хирургии. Кроме того, Пирогов разработал собственную научную школу, отличавшуюся клинико-экспериментальным подходом к решению хирургических проблем.

У ученого было множество учеников и последователей, наиболее талантливым из которых (таким как В. А. Караваев, А. А. Китер, П. Ю. Неммерт, А. П. Заблоцкий-Десятовский) также посвящена выставка в Военно-медицинском музее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербург прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы».

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