Может ли «Зенит» продать Дзюбу из-за скандального видео?

Может ли &#171;Зенит&#187; продать Дзюбу из-за скандального видео?
Артем Дзюба. Фото: Википедия

Телеграмм-канал «Дай ударить» опубликовал информацию о возможной продаже «Зенитом» Артема Дзюбы из-за слитого в Сеть секс-видео. Однако, есть аргументы, полностью опровергающие эти данные.

Как объясняет NevaSport.ru, «Дай ударить» — канал фанатов московского «Спартака», которому выгодно выставлять петербургский клуб в невыгодном свете. Кроме того, переезд в Катар или Соединенные Штаты (утверждается, что Дзюбой заинтересовались клубы этих стран) для футболиста — невыгодное мероприятие как с точки зрения карьеры, так с точки зрения финансов и повседневной жизни.

При этом переход в заграничную команду практически наверняка лишит его участия в российской сборной. Решающим аргументом является роль Дзюбы в «Зените» — он основной нападающий команды, один из самых сильных игроков, что немаловажно, с российским паспортом. Вариантов его замены на данный момент у клуба нет. Произошедшее с футболистом — резонансно, но не критично для его репутации, Дзюба сможет выкарабкаться, уверены журналисты NevaSport.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Боярский назвал причиной поражения сборной России в матче с Турцией отсутсвие Артема Дзюбы.

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