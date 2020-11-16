Владельцы торговых центров просят Беглова открыть фуд-корты в петербургских ТЦ

Владельцы торговых центров просят Беглова открыть фуд-корты в петербургских ТЦ
Торговый центр во время пандемии. Фото: пресс-служба ККИ

В понедельник, 16 ноября, стало известно, что представители Российского совета торговых центров (РСТЦ) направили официальное обращение губернатору Петербурга Александру Беглову.

Предприниматели подчеркивают, что введенные в городе ограничительные меры негативно сказываются на экономическом потенциале работы торговых центров и функционирования их инфраструктуры. Кроме того, в обращении РСТЦ отмечается, что в торговых комплексах, в отличие от других общественных пространств, — таких как городской транспорт, уличная среда и других, — строго соблюдаются требования санитарной безопасности.

При этом эксперты отмечают резкий спад посещаемости торговых центров — снижение потока посетителей стремится к небывалым 50%. А пандемии коронавируса, между тем, и не думает идти на спад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в торговом центре Приморского района 8-летний мальчик упал с высоты трех метров, находясь на скалодроме. Возбуждено уголовное дело.

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