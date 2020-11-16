По факту падения 8-летнего мальчика со «Скалодрома» в торговом центре возбуждено уголовное дело

По факту падения 8-летнего мальчика со &#171;Скалодрома&#187; в торговом центре возбуждено уголовное дело
Расследовние уголовного дела продолжается. Фото: https://spb.sledcom.ru

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения юного посетителя скалодрома в торговом центре Приморского района с высоты около трех метров.

Восьмилетний мальчик вечером 12 ноября находился на аттракционе и упал с высоты около трех метров. Ребенка госпитализировали с различными травмами, в том числе — серьезным повреждением позвоночника. Мама пострадавшего мальчика уверена, что ему плохо пристегнули страховочный трос.

На данный момент следователи продолжают комплекс проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств падения, а также для установления лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская полиция задержала злоумышленника, ударившего подростка ножом на проспекте Пятилеток.

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