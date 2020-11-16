Ранивший ножом несовершеннолетнего студента на Пятилеток попался полиции

В Петербурге задержали мужчину, ранившего ножом 16-летнего студента на проспекте Пятилеток. Он попался полиции на следующий день после преступления.

Инцидент произошел субботу, 14 ноября. В отдел полиции Невского района обратился 15-летний юноша. Он заявил, что неизвестный в ходе конфликта ранил его ножом, после чего скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с ножевым ранением груди.

На следующий день, 15 ноября, стражи порядка задержали 46-летнего подозреваемого. Мужчина находился в своей квартире на улице Коллонтай. Уже в отделении на него завели уголовное дело.

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