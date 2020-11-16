В Тосно пьяный мужчина открыл стрельбу в подъезде после ссоры с соседом

В Тосненском районе Ленобласти пьяный мужчина открыл стрельбу после ссоры с соседом. Он выстрелил во входную дверь.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 ноября, в одном из домов на проспекте Ленина. В отдел полиции обратился 28-летний гражданин Индии. Он рассказал, что сосед, находясь в нетрезвом виде, угрожал ему физической расправой, после чего совершил выстрел из охотничьего ружья в дверь квартиры.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские задержали на месте безработного 43-летнего мужчину.

В ходе обыска было изъято охотничье ружье. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ударников неизвестный пырнул ножом петербуржца и мигранта из-за телефонов.