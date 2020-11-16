На Ударников неизвестный пырнул ножом петербуржца и мигранта из-за телефонов

В Красногвардейском районе Петербурга драка между мужчинами закончилась поножовщиной. Двое уехали в больницу, третьего объявили в розыск.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 ноября, у дома №33 по проспекту Ударников. Прибывшие полицейские установили, что во время внезапно возникшей ссоры неизвестный мужчина ножом ударил 52-летнего мужчину и 44-летнего гражданина Азербайджана, после чего похитил их телефоны. Пострадавших госпитализировали.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчин доставили в больницу с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии.

Пострадавшие также сообщили приметы нападавшего: около 28-30 лет, рост 170 см, волосы русые длинные, одет в пуховик темного цвета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга разыскивает бездомного, который ударил ножом подростка в Невском районе.