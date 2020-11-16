Балтийская таможня приостанавливает прием граждан из-за пандемии Covid-19

Балтийская таможня приостанавливает прием граждан из-за пандемии Covid-19
Таможня переходит на удаленку. Фото: Балтийская таможня

В Северной столице с понедельника, 16 ноября, Балтийская таможня временно приостанавливает личный прием граждан руководством таможни и таможенных постов.

Как сообщает пресс-служба Балтийской таможни, данная мера введена по поручению правительства России от 2 ноября в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что вопросы граждане могут отправлять на указанный адрес электронной почты, по факсу или в письменном виде.

При этом таможня напоминает, что обязательно должно быть указано в письменном запросе. Наименование таможенного органа, наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического, а также содержание вопросов, по которым необходима консультация.

Для заявки в электронном виде правила такие же, за исключением подписи, которую не нужно ставить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество новых случаев коронавируса за сутки в Петербурге превысило 2 тысячи.

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