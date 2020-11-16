Трамп назвал выборы президента США «самыми мошенническими в истории»

Действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил общественности о своей победе на президентских выборах.

Информация о победе американского лидера появилась в его официальном Twitter-аккаунте, где он уже не в первый раз говорит о том, что обошел в гонке своего конкурента Джозефа Байдена.

Кроме этого, Дональд Трамп написал в Twitter-аккаунте и свое мнение о прошедших выборах. Действующему президенту не понравилась организация и подсчет голосов, а сами выборы он назвал «мошенническими».

«Самые мошеннические выборы в истории», – заявил Дональд Трамп.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дональд Трамп назвал причину, почему Джо Байден «выиграл выборы». Американский лидер считает, что его конкурент мог победить только одним путем, – мошенническим. Выборы, по мнению Дональда Трампа, были фальсифицированы.