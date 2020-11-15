Трамп рассказал, почему Байден «выиграл выборы»

Трамп рассказал, почему Байден «выиграл выборы»
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Действующий президент США Дональд Трамп объяснил, как кандидату от Демократической партии Джо Байдену удалось «выиграть выборы».

Трамп отметил, что подсчет голосов после выборов производился «частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием». Он добавил, что наблюдатели не были допущены на избирательные участки.

«Он выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы», — написал Трамп на своей странице Twitter.

По мнению Трампа, немаловажную роль в победе Трампа сыграли «фейковые» и «молчаливые» СМИ.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили его с победой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.

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