Трамп рассказал, почему Байден «выиграл выборы»

Действующий президент США Дональд Трамп объяснил, как кандидату от Демократической партии Джо Байдену удалось «выиграть выборы».

Трамп отметил, что подсчет голосов после выборов производился «частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием». Он добавил, что наблюдатели не были допущены на избирательные участки.

«Он выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы», — написал Трамп на своей странице Twitter.

По мнению Трампа, немаловажную роль в победе Трампа сыграли «фейковые» и «молчаливые» СМИ.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили его с победой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.