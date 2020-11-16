В Петербурге свободны 10% коек для пациентов с коронавирусом

Количество мест для зараженных собираются увеличивать, привлекая коечные мощности федеральных стационаров.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что в городе свободны около 10% коек для коронавирусных пациентов. Об этом сообщает ТАСС. Он отметил, что необходимо привлекать дополнительные коечные мощности федеральных стационаров – речь идет в том числе о временном госпитале «Ленэкспо».

«В больницах находятся 9 770 пациентов, из них на лечении в реанимациях — 649 человек, на ИВЛ — 306 пациентов»,

— говорится в сообщении.

Отмечается также, что уровень заболеваемости в городе растет и каждую неделю количество зараженных увеличивается на 50%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выделят дополнительно 164,2 млн рублей из резервов на тест-системы Covid-19. Также Олег Эргашев поручил в кратчайшие сроки пересмотреть тариф ОМС для лечения пациентов в средне-тяжелом состоянии.