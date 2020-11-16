Менее 1% школьников в Ленобласти хотят учиться дистанционно

Мало кто хочет учиться из дома. Фото: pixabay

Мало кто хочет учиться из дома. Фото: pixabay

Получать знания из дома будут 517 учеников.

В Ленинградской области позволили выбирать форму обучения для школьников, которые живут с пожилыми людьми, контактировали с зараженными коронавирусом или сами болеют в легкой форме. На удаленку пока что согласились 0,3% учеников, то есть 517 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Напомним, с 16 ноября ученики могут оставаться дома и продолжать посещать уроки, подключаясь к ним онлайн»,

— говорится в сообщении.

Такое же право имеют школьники из Санкт-Петербурга. Для этого родители должны написать соответствующее заявление. Напоминаем, что в Ленобласти успели заболеть более 14 тысяч человек, летальных исходов 121.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты назвали новый фактор риска при коронавирусе.