В Москве из-за коронавируса скончались 74 пациента

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 7933.

В Москве за последние сутки скончались 74 пациента. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Об этом 16 ноября сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли 7,9 тысяч человек. Напоминаем, что всего в России от инфекции в первый месяц осени умерли 5199 граждан. На данный момент в стране успели заболеть 1,95 миллиона человек. Выздоровели 1,45 миллиона россиян, летальных исходов – более 33,4 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников перечислил смертельно опасные ошибки при лечении коронавируса. Врач подчеркнул, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.