Лещенко пожаловалась на трудное материальное положение из-за пандемии

Он отметил, что многие артисты негодуют из-за сложившейся ситуации.

Певец Лев Лещенко рассказал, что ему приходится непросто из-за пандемии коронавируса. Все массовые мероприятия отменяют, а это значит, что артистам не видать гонораров. Своими материальными проблемами звезда поделился с радиостанцией «Говорит Москва».

Он отметил, что пришлось обращаться к знакомым и занимать у них деньги. Лещенко убежден, что в подобной ситуации оказался далеко не он один. Накопление, считает артист, есть далеко не у всех звезд.

«Я не говорю о наших 20-30 звездах — да, они накопили какие-то деньги, но остальные-то люди бедствуют»,

— отметил певец.

Лещенко добавил, что артистам приходится как-то содержать не только себя и свои семьи, но также коллективы. Он подчеркнул, что исправно платит налоги, но не видит поддержки от государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елена Воробей попросила льготы на продукты для артистов.