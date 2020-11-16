Лещенко пожаловалась на трудное материальное положение из-за пандемии

Лещенко пожаловалась на трудное материальное положение из-за пандемии
Лев Лещенко. Фото: https://www.instagram.com/leshchenko_lv/

Он отметил, что многие артисты негодуют из-за сложившейся ситуации.

Певец Лев Лещенко рассказал, что ему приходится непросто из-за пандемии коронавируса. Все массовые мероприятия отменяют, а это значит, что артистам не видать гонораров. Своими материальными проблемами звезда поделился с радиостанцией «Говорит Москва».

Он отметил, что пришлось обращаться к знакомым и занимать у них деньги. Лещенко убежден, что в подобной ситуации оказался далеко не он один. Накопление, считает артист, есть далеко не у всех звезд.

«Я не говорю о наших 20-30 звездах — да, они накопили какие-то деньги, но остальные-то люди бедствуют»,

— отметил певец.

Лещенко добавил, что артистам приходится как-то содержать не только себя и свои семьи, но также коллективы. Он подчеркнул, что исправно платит налоги, но не видит поддержки от государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елена Воробей попросила льготы на продукты для артистов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лев лещенко пандемия финансовые проблемы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лещенко пожаловалась на трудное материальное положение из-за пандемии
Джуд Лоу прокомментировал отстранение Деппа от съемок в ...
В Москве из-за коронавируса скончались 74 пациента
В Петербурге охранник сядет в тюрьму за убийство пьяного посетителя хостела
Баскетболист «Зенита» похвастался необычной маской
В России не выявили повторных случаев заражения коронавирусом
В Ленобласти отреставрировали 12 памятников культурного наследия
На Российском автобус СКА угодил в аварию