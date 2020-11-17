Михаил Боярский станцевал для TikTok

Актер призвал пользователей соцсети присоединиться к его челленджу.

Актер Михаил Боярский показал необычный танец. Ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На видео артист показывает уникальный хореографический номер своему концертному директору Александру Зыкину. В посте он предлагает подписчикам присоединиться к его челленджу и попробовать станцевать так же, как он.

Поклонники остались в восторге от увиденного. Они не верят, что в таком возрасте можно сохранить грацию движений и сноровку. Фанаты рады, что Боярский всегда идет в ногу со временем и открыт всему новому. Они не ожидали, что актер будет покорять новые площадки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский прокомментировал высказывания Меладзе о съемках в новогодних шоу. Певец отметил, что в России запрещают проводить концерты, поэтому ни о каком праздничном настроении не может быть и речи. По его словам, раз отменены все массовые мероприятия, то съемки шоу тоже следует запретить.