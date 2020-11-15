Боярский прокомментировал высказывания Меладзе о съемках в новогодних шоу

Актер Михаил Боярский прокомментировал слова певца Валерия Меладзе, который попросил музыкантов не принимать участия в съемках новогодних программ.

«Каждый думает, как может более правильно, так, чтобы не причинить другим вреда. Вот это единственное правило, которому должны следовать все мы: беречь ближних, вот и все», — сказал Боярский, сообщает RT.

Напомним, Валерий Меладзе призвал артистов не участвовать в съемках новогодних шоу. По его мнению, таким образом можно привлечь внимание к тому, что певцы и актеры уже несколько месяцев сидят без работы из-за коронавирусных ограничений. Он отметил, что отметил, что в России запрещают проводить концерты, поэтому ни о каком праздничном настроении не может быть и речи. По его словам, раз отменены все массовые мероприятия, то съемки шоу тоже следует запретить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певец Валерий Меладзе объяснил, что его неправильно поняли: он не призывал коллег по цеху бойкотировать съемки в новогодних «огоньках», а лишь обрисовал ситуацию, в которой ночь с 31 декабря на 1 января не сопровождается праздничными шоу.