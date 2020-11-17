В Петербурге на карантине остаются 3222 человека

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 36097 человек.

На карантине находится 3222 человека. Из них 70 – в обсерваторе, 1110 — на самоизоляции, 2042 человека – контактные, сообщили утром во вторник, 16 ноября, в администрации Петербурга.

Обработано 1218 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 815 петербургских волонтеров.

По последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировано 1 948 603 зараженных коронавирусом, при этом выздоровело 1 453 849 пациентов, умерли 33 489 человек.

анее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.