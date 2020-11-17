В Петербурге 10,5 тыс. школьников ушли на дистанционку: учителя и родители уже в замешательстве

В Петербурге более 10,5 тысяч школьников все-таки перевелись на дистанционное обучение. Большинство родителей по-прежнему выступают против такого формата. У тех же, кто оставил детей дома, после первого дня возникло множество вопросов по выполнению домашних заданий. Не меньше вопросов и учителей, которые должны проверять теперь и работы, присланные учениками по Сети.

Как писала gazeta.spb.ru, с 16 ноября начались дистанционные уроки для петербургских школьников. Ученики занимаются на городском портале дистанционного обучения.

Городской комитет по образованию давно определил несколько ключевых моментов такого принципа обучения. Во-первых, ответственность за освоение программы в таком формате лежит на родителях, что, к слову, отпугнуло многих. Во-вторых, для ребенка не будут проводиться онлайн-уроки педагогами из школы. Ученик получает доступ к курсам и тьюторской поддержке для консультаций.

Что касается проверки знаний, здесь ведомство лишь отметило, что формат аттестации должна будет определять школа.

После первого дня работы портала и у родителей, и учителей появилась масса вопросов – их оставляют на странице комитета по образованию в социальной сети «ВКонтакте».

По словам родителей, программа на портале не совпадает с тем, что проходят в школе. В результате, если школьник решит вернуться на очное обучение, он просто начнет отставать.

В некоторых школах, судя по всему, ответственность за проверку знаний ученика на дистанционке возложили на учителей-предметников.

«Не надо учителей организовывать и контролировать на проверку письменных работ, это просто неэффективно заставлять тысячи учителей тратить время на то, что может сделать машина в автоматическом режиме. Учителя без того на заменах, на нескольких ставках, чтобы заработать хоть как-то», — заметил один из педагогов.

Другие проблемы, которые отметили петербургские родители, — плохая организация. Так, в одной из школ, по словам петербурженки, им не предоставили никакого учебного плана. В другой – родители по состоянию на понедельник не смогли получить логины и пароли для входа на городской портал.