Петербуржцы во время пандемии утешают себя бургерами и хачапури

Петербуржцы во время пандемии утешают себя бургерами и хачапури
Петербуржцы чаще всего заказывают бургеры. Фото: pixabay.com

Жители Петербурга продолжают утешать себя фаст-фудом во время пандемии. Впрочем, среди самых популярных блюд на доставку появляются супы и салаты. Пиццу, как оказалось, жители Петербурга особо не признают.

К такому выводу пришли аналитики «Яндекс.Еды», которые проанализировали предпочтения жителей Северной столицы, заказывающих готовые блюда на дом. Самой популярной едой, как следует из инфографики Gazeta.SPb на основе данных сервиса, стали бургеры, супы, закуски из картофеля и курицы, салаты, десерты, шаверма, блины, лепешки и роллы.

Как отмечают аналитики, в Петербурге есть и свои предпочтения по другим блюдам. Так, например, в Северной столице гораздо чаще, чем в среднем по стране, заказывают лазанью, блины, а также омлеты и яичницу.

Предпочтения петербуржцев в еде. Фото: инфографика Gazeta.SPb

Кроме того, Санкт-Петербург оказался единственным городом-миллионером, в котором хачапури по-мегрельски пользуется большей популярностью, чем по-аджарски.

При этом по спросу на десерт и кофе Северная столица занимает второе место среди 39 крупных городов России.

Петербуржцы, как и жители других городов, чаще всего заказывают еду по будням с 12:00 до 14:00 и с 19:00 по 21:00. По выходным рост заказов в обед не наблюдается, в вечернее же время всплеск не такой выраженный, как в обычные дни.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что с начала октября волонтеры вновь начали доставку продуктов пожилым петербуржцам на самоизоляции.

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