В конкурсе «Родной район» победили проекты Красносельского, Колпинского, Калининского районов

В конкурсе &#171;Родной район&#187; победили проекты Красносельского, Колпинского, Калининского районов
Конкурс "Родной район" проводится Смольным ежегодно. Фото: gov.spb.ru

В 2020 году победителями конкурса «Родной район» стали проекты, представленные Красносельским, Колпинским и Калининским районами, уведомляет пресс-служба петербургской администрации.

Всего в конкурсе участвовали 18 проектов, в основном, направленных на благоустройство. Победителю, Красносельскому району, предоставили 100 млн рублей на улучшение береговой линии Финского залива вдоль Балтийского бульвара. «Серебряный» приз достался Красносельскому району за проект пространства «Кванториум-city», на развитие которого выделят 50 млн рублей.

Колпинский район презентовал инициативу по благоустройству парка «Зима-Лето» в поселке Металлострой. На поддержание проекта из городского бюджета направят 25 млн рублей. Губенатор Петербурга Александр Беглов отметил, что внести свой вклад в развитие районов города может каждый житель.

«Наладив конструктивное взаимодействие власти и горожан, можно не только предложить, но и воплотить в жизнь нужные и интересные проекты», — подчеркнул градоначальник.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский проект жилого комплекса для молодых семей стал лауреатом международного конкурса.

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