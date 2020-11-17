Власти Петербурга нашли инвесторов для завершения проблемных долгостроев «На Заречной» и «Три апельсина»

О сроках завершения строительства проблемных объектов пока ничего неизвестно. Фото: pixabay.com

О сроках завершения строительства проблемных объектов пока ничего неизвестно. Фото: pixabay.com

Во вторник, 17 ноября, губернатор Северной столицы Александр Беглов встретился с дольщиками жилых комплексов, чье строительство затянулось на несколько лет.

Встреча состоялась непосредственно на строительной площадке одного из жилых комплексов. В ходе общения градоначальник заявил, что петербургские власти нашли инвестора, который готов вложиться в завершение строительства ЖК «На Заречной» и «Три апельсина».

Работами займется компания «РСТИ» («Росстройнвест»), которая является одним из системообразующих строительных предприятий на федеральном уровне. Напомним, что оба проекта принадлежали обанкротившейся компании «Норманн», из-за чего возведение жилых комплексов было отложено на несколько лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов пообещал решить проблему долгостроев полностью к 2023 году.