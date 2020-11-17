ЗакС рассмотрит «закон о наливайках» в Петербурге: что изменится

В Петербурге Законодательное собрание готовится рассмотреть новую редакцию так называемого «закона о наливайках». Окончательно документ хотят принять до конца года. Gazeta.SPb рассказывает, что предлагают депутаты.

Изменения в закон в первом чтении будут рассматриваться в Мариинском дворце в среду, 18 ноября. Как пояснил автор законопроекта Денис Четырбок, парламентарии планируют принять изменения до конца декабря, чтобы они вступили в силу уже в январе 2021 года.

Как писала gazeta.spb.ru, первая редакция «закона о наливайках», которая уже была принята, вызвала множество споров вокруг инициативы. В начальной версии закон запрещал торговлю алкоголем в разлив в жилых домах, где площадь зала составляет менее 50 «квадратов». В результате под угрозой оказались не только «наливайки», но и «авторские бары». Эксперты, в свою очередь, высказывали мнение о том, что изменения приведут к росту арендной платы, а также к тому, что в парадные вернется культура распития спиртного.

Поспешным решение депутатов называл и губернатор Петербурга Александр Беглов. В итоге при ЗакСе создали рабочую группу, которая должна была найти решение.

В новой редакции изменили требование о 50 «квадратах» к площади зала обслуживания. Ее снизят до 20 «квадратов», если заведение не находится в «хрущевке» постройки 1957-1970 годов или «панельке» 1970-1980 годов. При этом норма о 50 квадратных метрах заработать должна на год позже, в 2022-м году.

Новая редакция также закрепляет определение зала обслуживания. В него не будут включать кухню, место раздачи и подогрева готовой еды, сцену, вестибюль, детскую игровую зону, подсобку и другие помещения, которые не предназначаются для приема пищи.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Денис Четырбок предлагал на час продлить продажу алкоголя. Предполагалось, что это поможет в борьбе с нелегальной торговлей.