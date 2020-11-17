Столкнувшиеся маршрутки собрали крупную пробку на Лиговском путепроводе

В Петербурге на Лиговском путепроводе произошло ДТП с участием общественного транспорта. Дорогу не смогли поделить две маршрутки.

Авария случилась сегодня днем, 17 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Встали маршрутка и маршрутка», — написал автор записи.

На кадрах видно, что участники перегородили проезд попутному транспорту. На участке собирается крупная пробка.

Обстоятельства столкновения неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковой автомобиль влетел в маршрутку с пассажирами на пересечении улицы Маршала Захарова и Брестского бульвара.