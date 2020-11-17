Столкнувшиеся маршрутки собрали крупную пробку на Лиговском путепроводе

Столкнувшиеся маршрутки собрали крупную пробку на Лиговском путепроводе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Лиговском путепроводе произошло ДТП с участием общественного транспорта. Дорогу не смогли поделить две маршрутки.

Авария случилась сегодня днем, 17 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Встали маршрутка и маршрутка», — написал автор записи.

На кадрах видно, что участники перегородили проезд попутному транспорту. На участке собирается крупная пробка.

Обстоятельства столкновения неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковой автомобиль влетел в маршрутку с пассажирами на пересечении улицы Маршала Захарова и Брестского бульвара.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп маршрутки новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские девелоперы передадут городу два детских садика в Приморском районе
Выявлены опасные последствия легкой формы коронавируса
Обрезка ветвей деревьев изменит маршруты трамваев №6 и №40 с 19 по 27 ноября
Столкнувшиеся маршрутки собрали крупную пробку на Лиговском путепроводе
С начала года Россельхознадзор пропустил в Петербурге более 25 тысяч тонн ...
На Ижорском заводе час тушили горящую котельную
«Иногда стена сама выбирает художника». Почему бессмысленно ...
На проспекте Энгельса приподнимут трамвайные остановки