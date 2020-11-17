Легковушка влетела в маршрутку с пассажирами на Маршала Захарова

Легковушка влетела в маршрутку с пассажирами на Маршала Захарова
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием маршрутки и легкового авто. От удара вторую машину раскурочило.

Авария случилась сегодня, 17 ноября, на пересечении улицы Маршала Захарова и Брестского бульвара. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, легковушка влетела прямо в бок автобусу. В результате авто оказалось серьезно повреждено, в маршрутке же никто не пострадал.

Пассажиров автобуса пересадили на другой транспорт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности массового ДТП на Литейном. Дорогу не смогли поделить пять транспортных средств.

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