Зампред ЗакСобрания Петербурга направил запрос Беглову по поводу незаконных торговых павильонов в Калининском районе

"Жители интересуются: "Почему в Калининском районе существуют объекты, которым не страшны ни законы, ни штрафы, ни коронавирусные ограничения?", - отметил Анатолий Дроздов. Фото: assembly.spb.ru

"Жители интересуются: "Почему в Калининском районе существуют объекты, которым не страшны ни законы, ни штрафы, ни коронавирусные ограничения?", - отметил Анатолий Дроздов. Фото: assembly.spb.ru

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Анатолий Дроздов направил депутатский запрос губернатору Петербурга Александру Беглову по вопросу, который уже давно тревожит жителей Калининского района.

Парламентарий упомянул о нескольких незаконных торговых точках в Калининском районе, от которых уже несколько лет безуспешно пытаются избавиться жители, борясь с бездействием районной администрации. Дроздов привел в качестве примера ларек по продаже шавермы на Гражданском проспекте, 84 литера А, который успел сменить не одно название и вид деятельности.

Кроме того, горожан возмущает торговый павильон на Гражданском проспекте, 17, работу которого не остановили две эвакуации за последний год. Возле точки, между тем, было совершено нападение на городского активиста Александра Виноградова, проводящего рейды против нелегальной торговли. В этом списке также упоминается павильон на проспекте Науки, 15 и парковка рядом с институтом Вредена на Академика Байкова, 8, которая должна быть бесплатной, но таковой не является. К тому же, её фактическая площадь превышает заявленную в документах более чем в 10 раз (1690 «квадратов»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга предложили внести изменения в Градостроительный кодекс.