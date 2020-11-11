Депутаты ЗакСа Петербурга предлагают изменить Градостроительный кодекс

Депутаты ЗакСа Петербурга предлагают изменить Градостроительный кодекс
Фото: http://www.assembly.spb.ru

Парламентарии Северной столицы хотят вынести на обсуждение поправки в часть 4-1 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ.

По словам председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова, предлагаемые депутатами корректировки относятся лишь к городам федерального значения, поскольку они имеют значительные площади исторической застройки. Члены ЗакСобрания предлагают разрешить таким городам самостоятельное утверждение правил землепользования и застройки. Законы, в отличие от подзаконных актов, сложнее изменить, а значит, они могут более надежно защищать объекты культурного и исторического наследия от хаотичной застройки и разрушений.

При этом законодательная инициатива сформирована также по запросу жителей Петербурга, которые нередко жалуются на сложности сохранения и защиты исторических зданий в условиях активности современных девелоперов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЗакСе проходило рассмотрение законопроекта о планировании комплексного развития территорий.

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