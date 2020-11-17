Депутат Назарова просит Беглова разобраться с незаконными стоянками и уничтожением ЗНОП в Калининском районе

Депутат Назарова просит Беглова разобраться с незаконными стоянками и уничтожением ЗНОП в Калининском районе
Депутат Галина Захарова. Фото: assembly.spb.ru

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Галина Назарова направила губернатору Александру Беглову запрос по проблеме незаконного использования земли в Калининском районе.

Речь идет об участке площадью 3,8 тысяч квадратных метров на улице Токсовской, где расположена платная стоянка. Аналогичный запрос парламентарий ранее направляла вице-губернатору Николаю Бондаренко. В ответе ей сообщили, что вопрос контролирует районная администрация. В свою очередь, администрация, как утверждает Назарова, проявляет пассивность в решении данного вопроса, тогда как активно выступала за согласование парковки.

Стоянка, которая должна быть бесплатной, является коммерческой, а ограда, по договору не превышающая 0,8 метров, на самом деле составляет 2 метра. Стоимость «безвозмездной» парковки составляет 150 рублей в сутки, либо 3 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, на месте стоянки раньше была зеленая зона, безжалостно уничтоженная в целях последующего размещения автомобилей, что до сих пор приводит жителей района в крайнее возмущение. «Это уже не первый случай, демонстрирующий сомнительную лояльность главы Калининского района к незаконной коммерческой деятельности», — подчеркивает в своем обращении Назарова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Анатолий Дроздов также выразил обеспокоенность процветающей незаконной торговлей в Калининском районе и попросил Александра Беглова посодействовать в решении этой проблемы.

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