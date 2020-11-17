На Витебском проспекте заметили легковушку без колес, припаркованную на газоне

На Витебском проспекте заметили легковушку без колес, припаркованную на газоне
Машина повреждена. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Витебском проспекте прохожие заметили помятую легковушку, припаркованную на газоне.

Об этом стало известно во вторник, 17 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Отдыхает на газоне вдоль Витебского», — написал автор записи.

На кадре видно, что у легковушки также отсутствует одно из задних колес. В комментариях пользователи гадают, что произошло с машиной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столкнувшиеся маршрутки собрали крупную пробку на Лиговском путепроводе.

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